Seidl/Waller unterliegen Olympia-Zweiten knapp

Die Beach-Volleyballer Robin Seidl und Philipp Waller haben das 4-Sterne-Turnier der World-Tour in Sotschi auf Rang neun beendet. Das ÖVV-Duo hatte sich aus der Qualifikation ins Achtelfinale gespielt, in dem am Samstag gegen die Olympia-Zweiten und zweifachen Europameister Paolo Nicolai/Daniele Lupo das Aus kam.