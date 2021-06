Die besten Hundestrände für Ihren Kroatienurlaub

Hundeparadiese in der Region Kvarner

In der Region Kvarner sind noch viele andere Hundeparadiese zu finden. Zum Beispiel der Sandstrand Vela plaža, bekannt für sein türkisfarbenes Meer, ist ein Genuss für Besitzer und Hunde zugleich. Nicht zu verpassen sind auch die Strände Kijac in Njivice, Veli žal in Mali Lošinj, Punta kolovi zwischen Opatija und Ičići, die Bucht Vlaška in Senj und viele kleine Strände in Rijeka!