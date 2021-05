AUA fliegt nach Moskau, meidet dabei Weißrussland

Als Reaktion auf die Zwangslandung eines Ryanair-Flugs aus Athen nach Vilnius in Minsk hatte die EU Einschränkungen für den zivilen Flugverkehr verkündet. Die Fluggesellschaften mieden seit Montag den Luftraum über Weißrussland. Am Donnerstag wurde die Genehmigung einer alternativen Route noch verweigert - das heimische Außenministerium empfand dies als nicht nachvollziehbare Reaktion, was so auch dem russischen Botschafter mitgeteilt wurde. Der österreichische Botschafter legte diese Position auch gegenüber Russland dar.