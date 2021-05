Zwei Gemeinden warnen: Fahrverbot oder Sperren!

Laut dem Wolfsberger Bezirkshauptmann Georg Fejan sind die bestehenden Umfahrungen in den beiden Lavanttaler Gemeinden ein wesentlicher Grund für die Aufhebung des Lkw-Fahrverbotes: „Wir können den Obdacher Sattel für den Schwerverkehr öffnen und diesen zwingend bei der Autobahnauffahrt Bad St. Leonhard auf die Südautobahn leiten.“ Die Verkehrsströme seien laut Zählung nicht so extrem wie in Frantschach. Fejan versteht aber die Aufregung: „Wir werden an einer Lösung arbeiten.“