Ein Somalier erzählt: „So kam ich nach Kärnten!“

„Bei Personenkontrollen im Reisezug von Udine nach Wien fanden Polizisten den Somalier, der keine Dokumente bei sich hatte, die seinen Aufenthalt in Österreich rechtfertigen würden“, so ein Polizeiermittler. Zwei Tage davor, am 21. Mai, hatten Polizisten bei einer Schwerpunktaktion den 18-Jährigen gemeinsam mit Afghanen, Pakistani und anderen Afrikanern aus einem illegalen Flüchtlingskonvoi im Norden Udines (Italien) geholt.