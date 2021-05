Nach Seilbahn-Drama: „Wartung bei uns anders“

Bub aus dem Koma erwacht

In der italienischen Seilbahn-Kabine, die in die Tiefe stürzte, befanden sich 15 Personen. Nur ein Insasse, ein fünfjähriger Bub, überlebte schwer verletzt. Er kämpft in einem Krankenhaus in Turin um sein Leben. Mittlerweile ist er aus dem künstlichen Koma erwacht, wie die behandelnden Ärzte mitteilten. Die Särge seiner Angehörigen verließen am Mittwoch den Mailänder Flughafen Malpensa in Richtung Israel, wo die Trauerzeremonie stattfinden wird.