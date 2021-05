Einziger Überlebender: Bub (5) aus Koma erwacht

Der einzige Überlebende des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore am Sonntag, ein schwerverletzter fünfjähriger Bub, der in einem Krankenhaus in Turin um sein Leben kämpfte, ist mittlerweile aus dem künstlichen Koma erwacht. Das teilten am Mittwoch die behandelnden Ärzte mit. Der Bub sei mittlerweile aus Lebensgefahr, hieß es. Die Särge seiner Angehörigen - seiner Eltern und seiner Großmutter - wurden am Mittwoch vom Mailänder Flughafen Malpensa aus nach Israel geflogen, wo die Trauerzeremonie stattfinden wird.