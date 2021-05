Tschechien wechselt erneut Gesundheitsminister aus

Posten gilt als Schleudersitz

Überraschenderweise wird Arenberger durch den ersten Gesundheitsminister in der Pandemie-Zeit, Adam Vojtech, ersetzt. Der Posten des Gesundheitsministers gilt in Tschechien als Schleudersitz: Vojtech hatte im September 2020 als erster Gesundheitsminister in der Pandemie wegen der explodierenden Infektionszahlen in Tschechien seinen Hut nehmen müssen. Seitdem gaben sich drei Nachfolger - Roman Prymula, Jan Blatny und Petr Arenberger - nach jeweils wenigen Monaten im Amt die Klinke in die Hand.