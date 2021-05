Wohlfahrts Aus im Krankenstand! Kommt doch Herzog?

Wenn die Admira in diesem Jahr sportlich so viele Akzente gesetzt hätte wie in den letzten Tagen im Umfeld, dann wäre sie in der kommenden Saison in der Champions League! Nach dem emotionalen und nach wie vor nicht nachvollziehbaren Abschied von Trainer Klaus Schmidt ist seit gestern auch Sportdirektor Franz Wohlfahrt Geschichte. Eine Kolumne von Hannes Steiner.