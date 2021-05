Gut Aiderbichl rettete seltene Dahomey-Rinder

Weltweit kleinste Rinderrasse nut in Gut Aiderbichl

Die Laute von Hannah und Knut hören sich für die heimischen Tiere im bekannten Tierparadies in Henndorf (Salzburg) allerdings noch wie eine Fremdsprache an. „Es ist, als würden die Rinder am Hof gerade eine Fremdsprache lernen - die einen afrikanisch und die anderen österreichisch“, freut sich Dieter Ehrengruber über die weltweit kleinste Rinderrasse, die ursprünglich aus Westafrika stammt.