Alaba vor Abschied: „Mundl“ und der Inspektor

Hörwick erzählt: „Ich habe mitgeholfen, David an die große Welt heranzuführen. Er war ein bescheidener, zurückhaltender und fast schüchterner Bursche. Das ist er teilweise heute noch. Ich habe ihn sofort in mein Herz geschlossen, habe ihn Schritt für Schritt mit Medien- und Öffentlichkeitsarbeit vertrauter gemacht.“ Die Arbeit zahlte sich aus. Hörwick sagt: „David wurde mit der Zeit einer der nettesten und charmantesten Interviewpartner. Wenn er mit seinem Wiener Dialekt loslegte, ging vielen das Herz auf.“ Das sah man auch bei einer legendären Pressekonferenz im März 2016. Hörwick verließ das Podium ganz kurz, um ein wichtiges Telefonat entgegen zu nehmen Davids Reaktion: „A Wahnsinn, der geht einfach aussi, oida. Der erlaubt sich was, lässt mich einfach allein hier sitzen.“ So ein schallendes Gelächter erlebte der Pressesaal des FC Bayern selten. In den sozialen Netzwerken gab es dafür innerhalb von zwei Stunden 700.000 Likes.