Amedia-Gruppe baut nächstes Jahr Hotel in Steyr

Chistée hat schon neue Projekte im Blick: Nächste Woche wird ein Hotel in Mailand eröffnet. In Bau sind außerdem noch Betriebe in Lustenau/Vorarlberg, sowie zwei in Deutschland: in Dachau und Schwerin. Und auch in Oberösterreich lässt die von Wels aus agierende Gruppe bald wieder die Bagger anrollen: In Steyr wird 2022 beim Einkaufszentrum Hey! Steyr ein Drei-Sterne-Hotel errichtet, im Erdgeschoß zieht eine Burger King Filiale ein.