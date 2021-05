Corona-Impfung verhinderte über 5500 Todesfälle

Israel hat mit seiner erfolgreichen Impfkampagne gegen Covid-19 als eines der ersten Länder der Welt gezeigt, wie man die Corona-Pandemie mithilfe der Impfung weitgehend in den Griff bekommen kann. Mittlerweile gelangen immer mehr Daten darüber an die Öffentlichkeit. So habe die flächendeckende Durchimpfung der Bevölkerung mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff laut Pfizer-CEO Albert Bourla bislang 158.665 Neuinfektionen, 24.597 Spitalsaufenthalte und 5533 Covid-19-Todesfälle verhindert, wie er am Montagnachmittag auf Twitter erklärte.