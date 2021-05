Tochter bei Anschlag getötet: Mutter klagt an

„Der Anschlag hätte verhindert werden können“, davon ist Anwalt Norbert Wess fest überzeugt. Er vertritt die Mutter der jungen Frau, die in Wien an der Uni für angewandte Kunst studierte und sich daneben etwas durchs Kellnern verdiente, „pro bono“: „Meine deutsche Mandantin lebt in München und ist gesundheitlich gar nicht fähig, dem Prozess beizuwohnen.“