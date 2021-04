Attentat in Wien: Nobelrestaurant im Visier

Mehr als eineinhalb Stunden vor Attentat am Schwedenplatz

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich der Attentäter am Tag des Anschlags im Herzen Wiens mehr als eineinhalb Stunden vor der ersten Schussabgabe am Schwedenplatz eingefunden hatte. Der Privatsender Puls 24 zitierte am Montag aus einem Gutachten, das auf Basis von Bildmaterial aus Überwachungskameras zum möglichen Weg des Attentäters von seiner Wohnung in Wien-Donaustadt in die Innenstadt eingeholt wurde. Wie berichtet, dürfte mittlerweile als gesichert anzunehmen sein, dass der 20-jährige IS-Anhänger zu Fuß in die Innenstadt gelangte.