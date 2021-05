„Spacko“! Verbal-Watsche gegen Bayern-Spieler

Spannung am letzten Spieltag

Das Remis am vorletzten Spieltag war für beide Vereine alles andere als ideal. Die zweite Mannschaft der Bayern braucht in der letzten Runde unbedingt einen Sieg gegen den Halleschen FC bei gleichzeitigen Niederlagen von Lübeck und Uerdingen in den ausstehenden Spielen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. 1860 München braucht einen Sieg im direkten Duell mit Ingolstadt, um als Dritter in die Aufstiegsrelegation einzuziehen.