Kollision: Beide Lenker und Neunjährige verletzt

Am 16. Mai 2021 gegen 13 Uhr ereignete sich auf der Fischinger Hauptstraße im Kreuzungsbereich mit der Weidenstraße in Asten ein Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Linz- Land fuhr dabei mit seinem Pkw auf der Fischinger Hauptstraße Richtung Marktplatz. Gleichzeitig lenkte ein 40-jähriger bosnischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Freistadt seinen Pkw auf der Weidenstraße in Richtung der Kreuzung der beiden Straßen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Wagen des 38-Jährigen in einen gegenüberliegenden Verteilerkasten geschleudert wurde.