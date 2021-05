NBA: LA Lakers auf Schützenhilfe angewiesen

Die Los Angeles Lakers müssen für die direkte Play-off-Qualifikation in der NBA auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Nach dem 122:115 gegen die Indiana Pacers am Samstag benötigt der Titelverteidiger bei den New Orleans Pelicans einen Sieg, um noch die Chance auf Platz sechs in der Western Conference zu wahren. Gleichzeitig muss Portland gegen Denver verlieren, damit die Lakers noch vorbeiziehen. Anderenfalls wäre der Umweg über das Vor-Play-off nötig.