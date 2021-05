Fans in Aufruhr: Messi kauft Luxuswohnung in Miami

Die „Bild“ ist bis ins Detail informiert: 511 Quadratmeter, direkt am Sunny Isles Beach, vier Schlafzimmer, vier Badezimmer, mehrere Pools - Messis neues Luxusobjekt spielt alle Stückerl. Kostenpunkt: sechs Millionen Euro. Eine ganze Etage in einem 31 Etagen hohen Gebäude soll er sich unter den Nagel gerissen haben, berichten argentinische Medien. Aus seiner Liebe zu den USA und dem Traum, einmal dort leben zu wollen, hat Messi in der Vergangenheit nie ein Hehl gemacht. Außerdem besitzt er schon eine (jetzt zweite) Wohnung in Miami.