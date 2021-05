MotoGP: Absage beschert Spielberg einen Doppelpack

Nun hat die MotoGP den Grand Prix der Steiermark in den Kalender aufgenommen. Dieser findet vom 6. bis 8. August auf dem Red Bull Ring statt. Am Wochenende danach (13. bis 15. August) geht der Große Preis von Österreich über die Bühne. Laut dem Motorradweltverband gibt es bei beiden Rennen wohl eine limitierte Anzahl an Zuschauer.