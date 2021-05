Wien will gleiche Testregeln für Wirte wie Gäste

In nur fünf Tagen öffnet die Gastronomie endlich wieder. Am 19. Mai sind die Wiener Lokale so gut wie ausgebucht. Kurz vor der Öffnung lässt jetzt aber Stadtrat Peter Hacker aufhorchen: Er will, dass für das Personal die gleichen Testregeln gelten wie für die Gäste - notfalls mit einer eigenen Landesverordnung nur für Wien.