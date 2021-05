Wirte besorgt: Am Gipfel wird die Luft dünn

Am 21. Mai will er seine Hütte wieder öffnen – die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. In dieser exponierten Lage ist das logistisch eine ziemliche Herausforderung. „Aber das ist alles schaffbar und sind wir gewohnt. Nur dass wir kein Personal finden, will ich einfach nicht verstehen. Wir haben via AMS österreichweit gesucht, aber niemand hat sich gemeldet.“ An einer etwaigen Unterbezahlung kann das aus Sicht des Ramsauers nicht liegen. „Bei uns in der Region wird sehr gut gezahlt – auch Kost und Logis werden geboten, aber anscheinend ist das alles selbstverständlich.“