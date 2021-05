Mehr als 350 Kilometer zu Fuß in Sandalen Cäsars

„Die Schuhnägel drücken mich, das gebe ich zu“, meint Gezá Frank. Der junge Schauspieler aus Wien ist seit gestern in den Sandalen Cäsars am Donau-Limes unterwegs. Gerade geht er Richtung Linz. Er ist wie ein römischer Grenzsoldat gekleidet: „Ich will den Limes sichtbar machen, er birgt touristische Chancen.“