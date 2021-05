„Es ist ungerecht, wie man über uns urteilt“

Wir haben eine eklatante Wirtschaftskrise. Haben Sie Angst vor der Zukunft?

Ich möchte Lehrer werden und gehe nicht in die Wirtschaft. Aber die Krise ist bei vielen meiner Schulkollegen derzeit ein großes Thema. Es gibt Branchen, die stark kämpfen. Die breite Auswahl an Jobs nimmt leider ab. Die Hürde, in ein Unternehmen reinzukommen, ist für uns höher geworden.