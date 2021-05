Auf Spuren von Kipchoge: Halbmarathon mit Herzog

Wien läuft diesen Sonntag auf den Spuren von Eliud Kipchoge! Auf jener fast identen Strecke, auf der der Kenianer am 12. Oktober 2019 als erster Läufer der Welt einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen war, findet mit Start auf der Reichsbrücke und Ziel im Prater unter strikten Covid-19-Schutzmaßnahmen ein gut besetzter Halbmarathonlauf statt. Selbst Österreichs Marathon-Rekordler Peter Herzog ist am Start. Der Salzburger, der bereits für die Olympischen Spiele in Japan qualifiziert ist, ist dem Team des VCM sehr dankbar, dieses Rennen „Vienna Calling 21K“ organisiert zu haben.