Aus Rache nach Wettverlusten Automaten geplündert

In der Nacht zum 7. Mai brach der bislang Unbekannte zwei in den Geschäftsträumen befindliche Wettspielautomaten auf. Dabei erbeutete er mehrere tausend Euro Bargeld. Polizisten forschten nun einen 31-jährigen in Graz wohnhaften Türken als Tatverdächtigen aus. Der Mann ist geständig. Laut seinen eigenen Angaben habe er eine hohe Geldsumme bei Wettspielen verloren. Deshalb habe er den Einbruch verübt. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete Anzeige auf freiem Fuß an.