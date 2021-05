Dominic Thiem: „Das kann nicht ewig gut gehen!“

Dritter Satz gibt Hoffnung

Trotz aller Umstellungs-Probleme auf Meereshöhe und den langsamen und rutschigen römischen Sand sei es auch so, dass er in Italiens Hauptstadt immer gut gespielt habe, wenn er ins Turnier hineingefunden habe. „Ich schaue, dass ich an den dritten Satz anschließen kann und werde vom ersten bis zum letzten Punkt fighten“, sagte Österreichs Tennis-Ass.