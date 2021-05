Russische Aktivistin nach Protestaktion verurteilt

Die 19-Jährige war im Sommer 2019 bekannt geworden, als sie bei Protesten gegen den Ausschluss mehrerer prominenter Oppositioneller von der Stadtratswahl in Moskau vor bewaffneten Polizisten aus der russischen Verfassung vorlas. Ihr Anwalt kündigte an, in Berufung zu gehen. „Ich habe nicht vor, mich an diese Einschränkungen zu halten“, sagte Misik russischen Medienberichten zufolge.