Aufregung um FP-Osteraktion in Vitalwelt-Gemeinden

Gemeinde- und Parteipolitik klar trennen

Auch in den anderen Gemeinden der „Vitalwelt“ stößt die Aktion auf Unverständnis. „Das geht gar nicht“, meint etwa die Grieskirchner Stadtchefin Maria Pachner (VP). „Ein bisschen mehr Sorgfalt wäre schon angebracht“, erklärt Bürgermeister Franz Kieslinger (VP) aus Wallern. Dass für die Teilnahme am Gewinnspiel ein Postkasten beim Gemeindeamt verwendet wurde, ist für Ortschef Konrad Binder (VP) aus Haag am Hausruck eigenartig: „Gemeinde- und Parteipolitik müssen klar getrennt werden. Sonst fällt dir dieses Handeln irgendwann auf den Kopf!“