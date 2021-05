Vermisster Ex-Arzt von Nawalny wieder aufgetaucht

Ein zwischenzeitlich vermisster russischer Arzt, in dessen Krankenhaus der Kremlgegner Alexej Nawalny (Bild oben) direkt nach einem Giftanschlag im vergangenen Jahr behandelt wurde, ist wieder aufgetaucht. Alexander Murachowski habe am Montag selbstständig aus einem Wald in der Region Omsk in Sibirien gefunden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Behörden.