Sonnenschein und bis zu 28 Grad am Muttertag

Bis zu 30 Grad am Montag

Auch am Wochenanfang bleibt uns in Ostösterreich der Mini-Sommer erhalten. Trotz weiterer Windböen steigen die Temperaturen kräftig an. Am Montag sind in der Wiener City 29 Grad möglich. Sogar die 30-Grad-Marke könnte geknackt werden. Wahrscheinlichster Hotspot: die Stadt Salzburg!