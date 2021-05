„Mars-See“ in der Türkei lockt Forscher und NASA

Einziger See der Erde mit Karbonat-Mineralien

Auch der knapp 44 Quadratkilometer große Salda-See liegt in einem Krater. Und er besitzt eine ähnliche Mineralogie und Geologie, wie der Jezero Crater, so die NASA. Tatsächlich ist das Gewässer der einzige bekannte See auf der Erde, der Karbonat-Mineralien und Ablagerungsmerkmale (Deltas), die denen des Jezero-Kraters (von dem angenommen wird, dass er vor Milliarden Jahren einst auch einen See enthielt; Anm.), ähnelt.