Sechs Infizierte weniger in Kärntner Spitälern

Die Sieben-Tage-Inzidenz, berechnet mit den täglich veröffentlichten Zahlen des Landespressedienstes, sank auf 115. Am höchsten war sie im Bezirk Spittal an der Drau: Hier lag die Inzidenz am Donnerstag laut AGES bei 235,9 und war damit die dritthöchste aller österreichischen Bezirke.