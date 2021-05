Ohne Voranmeldung: Gratis-Tests am Alten Platz

Seit heute, Freitag, gibt es in der Landeshauptstadt eine neue Möglichkeit, sich auf Covid-19 testen zu lassen: Wie am Neuen Platz wurde auch am Alten Platz ein Test-Container aufgestellt, in dem Interessierte ohne Voranmeldung und kostenlos einen Astrich nehmen lassen können. Betrieen wird die Teststraße von der Landschaftsapotheke, es werden Antigen-Schnelltests durchgeführt.