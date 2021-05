Wutrede! Caps-Vize Kalla geht auf Konkurrenz los

„Destruktiv und zerstört die Balance der Liga“

Manager Franz Kalla sieht derzeit Hagel an vielen Fronten. Das aggressive Vorgehen der Salzburger am Transfermarkt sei „destruktiv und zerstört die Balance der Liga“, die Shoppingtour der zuletzt schwer gebeutelten Villacher kann er nicht nachvollziehen und den Eishockeyverband nimmt er auch gleich in die Pflicht: „Der ÖEHV wird von uns seit Jahren aufgefordert, endlich Ausbildungsentschädigungsreformen zu machen, um - analog zur Schweiz - Vereine zu belohnen, die Nachwuchsarbeit machen.“ Allein, es passiere nichts.