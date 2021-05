Von Haarausfall bis Reparaturseiterl

Das Wort Midlife Crisis will der charmante Rockstar mit dem markanten Schnauzer nicht in den Mund nehmen, aber so etwas ähnliches hat ihn dazu bewogen, sich den intimsten Fragen seiner Fans zu stellen und die mehr oder weniger philosophischen Antworten in Buchform zu gießen. Da der Titel „Die fitten Jahre sind vorbei“ lautet, kann man aber erraten, dass das Projekt wohl doch auch ein klein wenig mit einer ominösen Lebenskrise zu tun hat.