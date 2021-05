ÖVV-Frauen besiegten in Baden zum Auftakt Schweden

Mit Rang eins im Pool wäre der Aufstieg ins Semifinale bzw. in die nächste Turnier-Phase geschafft. Die Top-5 von acht Teams kommen ins Finalturnier Ende Juni in Den Haag, wo es nur für die jeweiligen Turnier-Sieger ein Olympia-Ticket geben wird. Die Männer starten mit rot-weiß-roter Beteiligung nach gleichem Format am Freitag ins Turnier.