Natur trifft Mensch

Jede Menge Fotos erreichten uns in den letzten Wochen von unseren geschätzten Leserreportern aus ganz Österreich. Darunter befinden sich jede Menge kleine Naturwunder und versteckte Orte so wie hier. Dieses Foto entstand in Villach in der Nähe des Maibachls, einem Überlauf der Therme Warmbad Villach.