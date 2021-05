Wienweites Parkpickerl „auf Kosten der Pendler“

Heuer noch keine Umsetzung

Während man also weiterhin vorrangig am Ausbau des Öffentlichen Verkehrs arbeite, soll die MA 46 (Verkehrsangelegenheiten) nun in den nächsten Wochen auch die Situation rund ums Auto in Floridsdorf, der Donaustadt sowie in Simmering analysieren. Auf Basis dessen sollen dann die Grundlagen für die weiteren Schritte ausgearbeitet werden - eine Umsetzung noch in diesem Jahr gilt aber als unwahrscheinlich.