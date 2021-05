Götzis ohne ÖLV-Asse, aber mit starker Besetzung

Angeführt wird das Feld von der US-Amerikanerin Erica Bougard und dem deutschen Weltmeister Niklas Kaul. „Ich freue mich sehr, in Götzis meinen ersten Zehnkampf nach 19 Monaten machen zu können“, betonte Kaul bei einem Medientermin am Mittwoch. Sein Formaufbau in Richtung erhoffter Olympiamedaille sei vielversprechend. In Tokio will Kaul seine Bestleistung möglichst auf über 8700 Punkte steigern, in Götzis hofft er auf 8500.