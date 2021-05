Eine süße Überraschung zum Muttertag ...

Zutaten Mandelbiskuit: 2x 18cm ⍉:

6 Eier, 225g Zucker, 240g Mehl, 12g Vanillezucker, 1 Prise Salz, 180g Milch, 90g Öl, 2 TL Backpulver, 75g blanchierte, gemahlene Mandeln

Zubereitung: Die Eier mit Zucker, Vanillezucker und Salz schaumig schlagen. Mehl mit Backpulver sieben und mit den Mandeln vermengen. Die Milch einmal aufkochen und das Öl dazugeben. Die Mehl-Mischung unter die Eier heben. 2 EL des Teigs mit der Milch verrühren, dann alles zurück zum Teig geben und unterheben. Masse in zwei Springformen füllen und ca. 35-40min. bei 165°C Ober- und Unterhitze backen. Wenn sie abgekühlt sind, jeweils in zwei Hälften schneiden, so das man 4 Biskuitböden hat. Zwei davon auf der Oberseite mit etwas Himbeergeist leicht tränken/beträufeln.