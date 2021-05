Pickerln für Schrottautos: Ermittlungen laufen

Das Überprüfungsgutachten nach § 57a, das sogenannte Pickerl, soll eine KFZ-Werkstätte in St. Veit in Kärnten auch Fahrzeugen mit gravierenden Mängeln ausgestellt haben. In Zusammenarbeit mit einem Autohändler sollen solche Wagen teilweise als Schnäppchen verkauft worden sein. Dienstag fanden an beiden Firmenstandorten Hausdurchsuchungen statt. Dabei wurden bei einem Mitarbeiter zudem NS-Devotionalien entdeckt.