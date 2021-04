Golfer Matthias Schwab schafft Cut auf Teneriffa!

Matthias Schwab hat beim Golf-Turnier der European Tour in Adeje/Teneriffa den Cut für das Wochenende geschafft! Der Steirer spielte am Freitag eine 69er-Runde, damit rutschte er mit dem Gesamtscore von 137 vom 38. auf den 48. Platz zurück. In Führung liegt der Deutsche Nicolai von Dellingshausen mit 126 Schlägen.