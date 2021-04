Wizani, Hekele & Ilunamien erreichen EM-Halbfinale

Benny Wizani, Sara Hekele und Eileen Ilunamien haben bei den Europameisterschaften im Trampolin-Springen in Sotschi das Halbfinale im Einzel erreicht! Wizani kam in der Qualifikation bei den Männern an die achte Stelle, Bester war der Weißrusse Iwan Litwinowitsch. Niklas Fröschl (29.) und Martin Spatt (34.) verpassten das Halbfinale der Top 24-am Samstag. In der Männer-Teamwertung kam Österreich aber auf den siebenten Platz, es ist das bisher beste ÖFT-Ergebnis.