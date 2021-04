NFL-Draft: Viele Quarterbacks, Lawrence zu Jaguars

Beim diesjährigen NFL-Draft sind als die ersten drei Football-Talente drei Quarterbacks ausgewählt worden. Der erwartete Nummer-eins-Pick bei der Publikumsveranstaltung am Donnerstag (Ortszeit) in Cleveland wurde Trevor Lawrence, der seine NFL-Karriere somit bei den Jacksonville Jaguars beginnen wird. Danach landete Zach Wilson bei den New York Jets, die San Francisco 49ers wählten Trey Lance aus.