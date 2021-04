Erste Hilfslieferungen in Indien sind eingetroffen

Vorräte aus Armeereserven freigegeben

Aus Großbritannien kamen 100 Beatmungsgeräte und 95 Sauerstoff-Konzentratoren in der Hauptstadt Neu-Delhi an, wie die Nachrichtenagentur ANI meldete. Aus Frankreich sind ebenfalls Generatoren unterwegs, die Patienten in 250 Betten für ein Jahr lang versorgen können. Zudem wurden die ersten Sauerstoffvorräte aus den Armeereserven freigegeben. Militärisches Personal - auch bereits pensioniertes - wurde in die Kliniken beordert, da Hilfs- und Pflegekräfte an ihrer Belastungsgrenze arbeiten.