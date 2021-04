Goalie-Oldie Miller beendet seine NHL-Karriere

„Es war ein Privileg, 18 Saisonen als Profi gespielt zu haben“, teilte der 40-Jährige am Donnerstag in einem Statement seines Eishockey-Klubs Anaheim Ducks mit. Miller, der lange Jahre bei den Buffalo Sabres an der Seite von Thomas Vanek agierte, wurde 2010 als bester Goalie der Liga ausgezeichnet und gewann im selben Jahr Olympia-Silber mit den USA.