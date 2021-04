„Austria for Life“: Hoch hinaus für die gute Sache

Die Corona-Zeit machte angedachte Projekte zum Thema Klimaschutz unmöglich, es war viel Zeit zum Nachdenken und in sich hineinspüren angesagt. Was gibt uns Kraft, gut durch Krisen zu kommen? Was hat Österreich in schwierigen Zeiten immer wieder geholfen? Was wollen wir, das von uns bleibt? Aber auch die Frage, wie uns der Blick in die Vergangenheit helfen kann, um heutige Probleme mutig in Angriff zu nehmen. So wurde „Austria for Life“ geboren, sein neues Herzensprojekt, das er ehrenamtlich durchführt.