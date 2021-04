ICE-Cracks fordern Mindestlohn von 13.000 Euro

„Wir denken, dass die Spieler hier einerseits sehr realistisch gerechnet haben und andererseits auch eine große Solidarität gegenüber den jüngeren Cracks demonstrieren. Denn wer es bis in die höchste Liga schafft und wie ein Profi trainieren, reisen, arbeiten und leben muss, der sollte nicht mit ein paar hundert Euro im Monat abgespeist werden“, erklärte Younion-Vorsitzender Sascha Tomanek in einer Aussendung am Mittwoch zur erstmals durchgeführten Befragung.