Dreifache Olympiasiegerin Tamara Press verstorben

Dort begannen die Schwestern mit der Leichtathletik. Während Irina sich in den leichteren Disziplinen Hürde und Fünfkampf mit zwei Olympia-Goldmedaillen einen Namen verschaffte, war Tamara in der Schwerathletik erfolgreich. 1960 in Rom (oben im Bild) gewann sie das Kugelstoßen und wurde Zweite im Diskuswerfen, vier Jahre später gewann sie beide Disziplinen in Tokio. Zudem holte sie noch dreimal EM-Gold.